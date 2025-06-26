Число жертв наводнений в ЮАР превысило 100 человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти ЮАР сообщили, что число жертв наводнений в стране возросло до 101 человека, передает в четверг телеканал ABC News.

Ранее сообщалось о гибели 90 человек.

В администрации Восточно-Капской провинции, пострадавшей от ненастья, также заявили об установлении личностей 94 жертв наводнений. По словам представителя правительства провинции Золила Уильямса, все опознанные тела выданы семьям погибших. Среди жертв 38 детей.

Он отметил, что для восстановления инфраструктуры в провинции потребуется примерно $288 млн. Чиновник добавил, что провинции, одной из беднейших в ЮАР, необходима помощь правительства страны.

Ненастье вынудило 4,3 тыс. человек покинуть свои дома. Серьезнее всего стихийное бедствие затронуло город Мтата в 800 км к югу от Йоханнесбурга.

19 июня стало в Восточно-Капской провинции днем траура.