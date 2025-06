Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту группу разведывательных спутников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в четверг вывела на орбиту четыре радиолокационных спутника HawkEye, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Спутники двойного назначения предназначены как для предоставления услуг гражданским службам, так и для разведки в целях определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

В рамках миссии под названием Get The Hawk Outta Here запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников поступает от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в 2022 году подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на получение картографированих радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе 2022 года было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

Спутники присоединятся к 30 аналогичным аппаратам радиочастотной геолокации компании, которые уже находятся на орбите. Это позволит повысить скорость получения и обработки данных. До 2024 года Rocket Lab должна будет запустить еще 12 спутников HawkEye, доведя их орбитальную группировку до 30 аппаратов.