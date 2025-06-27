Глава Евросовета видит роль ЕС в восстановлении стабильности на Ближнем Востоке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что Евросоюз должен сыграть свою роль в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

"Прекращение огня между Израилем и Ираном является важным шагом на пути к восстановлению стабильности в регионе. Теперь нам нужно сосредоточиться на эффективной дипломатии. И здесь Европа должна сыграть свою роль, обеспечить (условия - ИФ) на долгосрочной и устойчивой основе, чтобы Ирану никогда не позволили получить ядерное оружие", - заявил Кошта на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после завершения саммита ЕС.

Кроме того, отметил глава Евросовета, "любой всеобъемлющий, устойчивый мир на Ближнем Востоке требует долгосрочного решения в Газе".

По его словам, гуманитарная ситуация там катастрофическая, а права человека нарушаются.

"Обзор соблюдения Израилем нашего совместного соглашения об ассоциации подтвердил это. Это неприемлемая ситуация. Наши министры иностранных дел обсудят следующие шаги в июле", - сказал Кошта.

В то же время он видит необходимость "вступить в откровенный диалог с Израилем, чтобы выйти из этого кризиса и изменить ситуацию на местах".

"И, конечно, мы никогда не должны забывать, что ХАМАС обязан немедленно освободить оставшихся заложников", - добавил председатель Евросовета.

Он также напомнил стратегию ЕС, заключающуюся в том, что "для достижения реального мира на Ближнем Востоке необходимо сделать реальностью двугосударственное решение" конфликта, и призвал добиться прогресса в этом направлении.