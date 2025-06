Фондовые индексы США выросли, Nasdaq обновил рекорд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум.

Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Это компенсировало слабые статданные, отмечают эксперты.

Президент США Дональд Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal. Полномочия нынешнего главы ФРС истекают в мае следующего года.

По данным источников издания, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. - до 236 тыс., сообщило Минтруда. Это минимальный показатель за последние пять недель. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на уровне предшествующей недели - 245 тыс.

При этом число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличилось до 1,974 млн (максимальный показатель с ноября 2021 года) по сравнению с 1,937 млн неделей ранее.

Цена акций Amazon.com Inc. выросла на 2,4%, Super Micro Computer Inc. - на 5,7%, Dell Technologies - на 4,6%, Nvidia Corp. - на 0,5%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Boeing Co. - на 1,9%, International Business Machines - на 0,3%.

Котировки бумаг Acuity Brands повысились на 5,8%. Производитель решений для освещения и управления зданиями в третьем финквартале (март-май) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков.

Производитель клеев, покрытий и герметиков H.B. Fuller Co. во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль на 18,5%, однако скорректированный показатель оказался лучше прогноза. Стоимость акций компании взлетела за день на 10,8%.

Производитель специй и приправ McCormick & Co. во втором финквартале (март-май) сократил чистую прибыль на 5%, но она превзошла ожидания аналитиков. Цена акций компании ушла вверх на 5,3%.

Бумаги Walgreens Boots Alliance подорожали на 0,6%. Аптечная сеть, находящаяся в процессе поглощения инвестфондом, в третьем финквартале (март-май) получила чистый убыток, но скорректированная прибыль и выручка превысили предположения экспертов.

Кроме того, выросли в цене бумаги нефтепроизводителей, включая Exxon Mobil - на 1,5%, Chevron Corp. - на 0,8%, ConocoPhillips - на 2,1%.

Между тем котировки акций Tesla снизились на 0,5%, Apple Inc. - на 0,3%, Walmart Inc. - на 1,3%, Abbott Laboratories - на 2,7%, CBOE Global Markets Inc. - на 1,8%, Sherwin-Williams Co. - на 0,5%, eBay - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 404,41 пункта (на 0,9%) и составил 43386,84 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 48,86 пункта (на 0,8%) - до 6141,02 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 194,36 пункта (на 0,97%) и завершил сессию на отметке 20167,91 пункта.