Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Странная война прошла на Ближнем Востоке. Воевали три страны, никакого даже подобия на мирный договор нет, но все три считают себя победителями. Просто все радуются, что перестали стрелять? Но тогда возникает вопрос: как отразилась война на внутриполитическом положении в странах участницах? В предыдущем выпуске эта проблема рассматривалась на фоне ближневосточного региона.

Сегодня наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с заместителем директора ИМЭМО имени М. Е. Примакова, одним из ведущих специалистов по внутриамериканским проблемам, Викторией Журавлевой на тему: каковы последствия этих событий для Дональда Трампа в его стране?

Трамп - победитель? А как считает вся Америка?

Корр.: Трамп считает себя победителем, так как он разрушил ядерную структуру Ирана. Но Трамп это не вся Америка: есть еще мнение администрации и политической элиты (как ее называют в СМИ, глубинное правительство)! Они тоже празднуют его победу, или есть те, кто считает победителем Иран, так как он не показал слабость и сохранил режим?

Журавлева: На самом деле, в США никто особенно пока победу не празднует, даже сам Дональд Трамп. Его победная риторика – это необходимая работа с аудиторией, как внутренней, так и внешней, чтобы показать, что все прошло по плану, именно так, как он задумал, когда направлял бомбардировщики в Иран. Правда, сделал он это вопреки тому, что обещал американскому электорату в 2024 году.

А обещал он, что больше никаких военных кампаний не допустит. Это практически единственная тема, которая объединяла американцев на последних президентских выборах. Больше 60% американцев считают, что Америка не должны втягиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

Поэтому теперь ему надо показать, что эта была всего лишь одна маленькая локальная операция и она обернулась полной победой США. И продолжения не будет. Поэтому так важно подтверждение, что иранской ядерной программе нанесен значительный урон, даже если она не уничтожена полностью, на что изначально рассчитывала администрация.

Сдерживание ядерной программы Ирана – это единственный аргумент, который оправдывает президента в глазах американцев, по крайней мере тех, которые голосовали за него в 2024 году и еще пока поддерживают его сейчас. Этот аргумент предназначен наиболее консервативным членам его партии в Конгрессе, и который, естественно, может использоваться Республиканской партией уже на следующих выборах.

Они всерьез опасались Ирана, но больше войны не хотят!

Корр.: Среди американских политологов можно слышать мнение, что эта война на самом деле является войной пропаганды и нарративов: кто больше выдаст свои действия за успех? В США это заметно?

Журавлева: Я не особо согласна с такой подачей. Американцы очень серьезно относятся к этой войне, она действительно их беспокоит. Объясняется это, прежде всего, тем, что они всерьез опасаются Ирана. 61% американцев считают ядерную программу Ирана непосредственной угрозой безопасности США, и 50% американцев называют Иран врагом США. При этом Израиль традиционно рассматривается в США как надежный союзник и партнер на Ближнем Востоке. Именно так его воспринимает двухпартийная элита.

Сочувствие большинства общества было на стороне Израиля после 7 октября 2023 года, даже несмотря на последующие демонстрации в поддержку палестинцев, которых поддерживали прогрессисты от Демократической партии. Это действительно острая тема для Америки, вопреки сложившемуся у нас образу среднего американца, которого не интересует ничего, кроме своего заднего двора.

Но конечно, в этой войне, как и во всем, что происходит сейчас в мире, много пропаганды и нарративов. Это просто символ эпохи, в которой мы сейчас живем. В политических целях используется абсолютно все, что находит эмоциональный отклик. Вот и последние действия Дональда Трампа и его администрации будут использоваться его противниками, чтобы завоевывать дополнительные очки в следующих избирательных кампаниях. Тем более, что президент, конечно, серьезно подставился с такой неожиданной акцией. Потому что, если война не закончится в ближайшее время, а ядерная программа Ирана будет быстро восстановлена или США придется применить военную силу еще раз, убедить в успешности сделанного шага уже никого не удастся.

Цель демократов – усилить над Трампом контроль Конгресса!

Корр.: Демократы в США как отнеслись к войне? Есть ли противники войны среди республиканцев? Упрекают ли Трампа, что вместе с Израилем он не смог добиться смены режима в Иране на более благосклонный к США?

Журавлева: Демократы, конечно, воспринимают военную акцию президента крайне негативно. Но мне кажется, не стоит обманываться на счет их негодования. Основная его причина в чувстве потери контроля Конгресса над непредсказуемым президентом, которое обостряется каждый раз у демократов (и даже у части республиканцев), когда Трамп делает какой-нибудь неожиданный шаг, тем более на международной арене.

Так было в его первый срок. Например, помните, как пристально следили за его тогдашними встречами "на полях" с российским президентом, как комментировали каждый жест, взгляд, как негодовали демократы по поводу того, что Трамп разговаривал с Путиным на одном из саммитов без своего переводчика. Потом демократы провели через Конгресс "Закон о противодействии противникам Америки через санкции", в котором четко прописали рамки, в которых может действовать американский президент, в случае, если он решит снять санкции с России. Тема с выходом США из НАТО тоже тогда была одна из острых для демократов с точки зрения контроля над президентом. И здесь его тоже законодательно ограничили.

Все опять повторится сначала!

Так и сейчас. Усилить контроль. Вот, что прежде всего стремятся получить демократы в Конгрессе по ходу иранской кампании. Об этом свидетельствуют инициативы, которые появились в обеих палатах. Они направлены на то, чтобы ограничить возможность президента начинать военные действия без решения Конгресса. Это давняя история.

Опять вопросы к Конституции, в которой очень обтекаемо прописаны многие полномочия законодательной и исполнительной власти, в частности военные. По Конституции только Конгресс может объявлять войну, но зато президент - как главнокомандующий - может защищать страну. Потом еще приняли Резолюцию 1973 года, которая позволила президенту начинать военные кампании и только потом информировать об этом Конгресс. Так все президенты и делали - в Ираке, в Афганистане, в Ливии.

Но каждый новый прецедент заставляет Конгресс вновь пытаться законодательно лишить президента такой прерогативы, расставить все точки над i в этом давнем споре.

Иранская кампания вновь вернула законодателей к этой теме. Тут даже республиканцы присоединились. Правда, особый вид республиканцев – либертарианцы. Они вообще против вмешательства куда-либо. Один из них – конгрессмен от 4-го округа штата Кентукки Томас Мейсси - собрал вокруг своей инициативы, которая направлена на то, чтобы запретить президенту без решения Конгресса использовать военную силу на международной арене, довольно много демократов в Палате Представителей.

Но это конечно особый и единичный случай. В целом Республиканская партия в этом конфликте на стороне Дональда Трампа… Пока…

Пока имидж президента не особенно просел!

Корр.: Как участие Трампа в бомбардировке Ирана отразилось на его имидже и популярности в стране?

Журавлева: Только 29% американцев подержали военную операцию, по последним опросам, проведенным YouGov. Рейтинг президента слегка просел, но не так значительно, чтобы однозначно сказать, что удары по Ираку стали ударами по имиджу Трампа. Пока рано говорить. Все будет зависеть от финального результата. Если в итоге его резкий шаг покажет свою эффективность, то он принесет ему дивиденды, если же все было напрасно – то и имиджевые потери будут серьезными.

При этом стратегически пострадает даже не столько он, сколько его партия - ему же больше не избираться. Рикошетом ударит, прежде всего, по его партии на промежуточных выборах. Демократы обязательно воспользуются. Но как говорится, "кто не рискует, тот…". В случае успеха выигрыш для него и для партии тоже может быть солидным.

У Трампа впереди торг в Сенате… за свое будущее!

Корр.: Обсуждают ли в Конгрессе финансовые издержки войны?

Журавлева: Пока нет издержек и обсуждений нет. В фокусе только бесконтрольный президент. Но привязка к бюджету все же есть. Только в другом. Сейчас на кону самый важный законопроект для президента Трампа – его "Большой Прекрасный Законопроект" (так и называется) как раз обсуждается в Сенате.

Это должен быть закон, который включит в себя все реформаторские инициативы второй администрации Трампа: от сокращения социальных расходов до сокращения министерств и ведомств. Администрация в него вложила все свои обещания, всю консервативную повестку. Трампу очень надо, чтобы он прошел в Сенате. Это будет его триумф, его наследие, после принятия этого законопроекта он может уже больше ничего не делать до конца своего срока в Белом доме.

В Палате представителей республиканцам удалось его провести больше месяца назад. Дело за Сенатом. Но там перевес мизерный, нужны все голоса республиканцев, чтобы принять его, но проблема в том, что там далеко не все его поддерживают. Сейчас самая важная стадия торга. И вот здесь решительные шаги Трампа в отношении Ирана могут работать на привлечение голосов наиболее консервативных республиканцев – тех, кто всегда выступал за самые жесткие меры в отношение Ирана. Надо к тому же убедить в пользе законопроекта и тех, кто недоволен тем, что законопроект слишком смягчили за время его прохождения через Конгресс и что он сильно отличается от своего изначального правоконсервативного замысла!

Таким образом, успех Дональда Трампа на полях реальной войны может принести ему законодательный успех. Ну а неудача чревата самым большим провалом его президентства. Так что на кону не просто многое, а все!

И мы возвращаемся к началу нашего разговора – про пропаганду и победу. Конечно, администрация будет заявлять об успехе и победе, и чем меньше шансов будет на реальную победу, тем громче будет заявлять о ней Дональд Трамп…