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Toyota начала в Шанхае строительство завода по производству электромобилей Lexus

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor в пятницу начала строительство завода по производству электромобилей марки Lexus в Шанхае, сообщает агентство "Синьхуа".

Предприятие, которое находится в шанхайском районе Цзиньшань, также будет включать базу по разработке и производству аккумуляторов.

Планируется, что выпуск автомобилей на заводе начнется в 2027 году. На начальном этапе его мощность составит 100 тыс. машин в год.

Как сообщалось, власти Шанхая и представители Toyota заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках международной выставки автомобильной промышленности Shanghai Auto Show 2025, которая прошла в конце апреля. Японский автопроизводитель тогда говорил о том, что планирует инвестировать 14,6 млрд юаней (свыше $2 млрд) в строительство завода в Шанхае.

Toyota Lexus Шанхай
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