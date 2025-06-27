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В ЕС обеспокоены эскалацией насилия на Западном берегу Иордана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз встревожен обострением обстановки на Западном берегу Иордана, где активизировались насильственные действия израильских поселенцев, сообщается в опубликованном в пятницу коммюнике Европейской внешнеполитической службы (EBC).

"Ситуация на оккупированном Западном берегу стремительно ухудшается. В последние дни резко возросло насилие со стороны поселенцев, запугивание и разрушение домов и имущества, в том числе совершено убийство трёх палестинцев в Кафр-Малике в среду", - заявил официальный представитель EBC.

"Этому необходимо положить конец. Мы призываем Израиль предпринять конкретные действия для предотвращения насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев и привлечения к ответственности виновных в преступлениях", - сказано в коммюнике.

В нём указывается, что в нынешней сложной ситуации все усилия должны быть направлены на деэскалацию напряжённости. Кроме того, напоминается, что "поселения являются незаконными в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие к миру".

В принятых накануне заключениях саммита ЕС в Брюсселе говорилось о "решительном осуждении эскалации на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, после возрастания насилия со стороны поселенцев, расширения незаконных поселений и военной операции Израиля". Лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС продолжить работу над санкциями "против экстремистских поселенцев и субъектов и организаций, которые их поддерживают".

ЕС Израиль Иерусалим Западный берег Иордан
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