Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Campari Group достигла соглашения о продаже производства вермута Cinzano и игристых вин частной итальянской компании по производству спиртных напитков Caffo Group 1915 (владелец бренда биттера Vecchio Amaro del Capo), сообщается в пресс-релизе Campari.

Продажа также включает бизнес по производству граппы Frattina.

Сделка заключается в рамках стратегии Campari Group и обязательства по оптимизации портфеля за счет продажи неосновных брендов для усиления коммерческой и маркетинговой направленности на основной бизнес по производству спиртных напитков, общего упрощения операционной деятельности, говорится в пресс-релизе.

Сделка предусматривает вклад в недавно созданную компанию предприятий Cinzano и Frattina, включая всю интеллектуальную собственность, запасы готовой продукции, некоторое производственное оборудование в Италии, договорные отношения, а также другие связанные активы. Производственные мощности в Италии и Аргентине, где Campari Group также производит другие бренды, исключены из периметра сделки.

Закрытие сделки, сумма которой составляет 100 млн евро, ожидается к концу 2025 года.

В 2024 году чистые продажи Cinzano и Frattina составили 75 млн евро. Среднегодовые темпы роста за последние четыре года составили 5%. Их доля в общем объеме продаж Campari Group составила 2%.