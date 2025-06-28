Путин пожелал выпускникам российских школ найти призвание и профессию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ найти свое призвание, верить в себя, ставить перед собой масштабные цели.

"Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока не изведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы: кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь: в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты. Главное - верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране", - сказал Путин в видеообращении.

Президент пожелал каждому из выпускников найти и реализовать своё призвание, профессию, в которой вы сможете по максимуму раскрыть свои способности и таланты, а также отметил роль учителей.

"Смело идите вперёд, ставьте перед собой большие, масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами", - подчеркнул Путин.