Четверо россиян погибли в аварии под Минском

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В ДТП в Минском районе погибли четверо граждан России - две женщины и два ребенка, сообщили в Следственном комитете Белоруссии в субботу.

По предварительной информации, нетрезвый 26-летний водитель Mercedes ехал по автодороге М2 в сторону Национального аэропорта "Минск".

Около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района он врезался в такси. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение.

"В ДТП погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Skoda госпитализирован с травмами. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.

В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Белоруссии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.