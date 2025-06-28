По меньшей мере 32 человека погибли в результате наводнений в Пакистане

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Не менее 32 человек погибли на севере Пакистана за последние 36 часов, сообщает The Guardian.

Среди погибших 16 детей.

Также в числе погибших семья туристов, которых смыло, когда они ждали помощи. В соцсетях страны распространяются видео того, как семья пыталась спастись на клочке земли, пока вокруг разливается река Сват. Один из свидетелей сказал, что люди ждали помощи более часа, пока их не смыло водой. Эти видео вызвали негодование жителей Пакистана, которые раскритиковали местные власти за бездействие.

Как отмечает The Guardian, Пакистан с населением в более чем 240 млн человек регулярно сталкивается с массовой гибелью людей из-за стихии. В 2022 году в стране из-за ливневых паводков погибли по меньшей мере 1700 человек.