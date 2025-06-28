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Японская ракета вывела на орбиту спутник мониторинга парниковых газов и водных ресурсов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Японская ракета H-IIA в субботу вывела на орбиту спутник GOSAT-GW (Greenhouse Gases Observing Satellite - Greenhouse gases and Water cycle), предназначенного для мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли и водных ресурсов, сообщило Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового космического комплекса Танэгасима в 13:33 по токийскому времени (в 19:33 мск). Примерно через час спутник после отделения от второй ступени был выведен на орбиту.

Спутник оснащен спектрометром для наблюдения за концентрацией парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, и радиометром для оценки геофизических параметров водных ресурсов Земли.

Аппарат GOSAT-GW является продолжением ранее запущенных миссий GOSAT 2 ("Ибуки 2") и GCOM-W ("Сидзуку").

Япония
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