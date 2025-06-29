В Белоруссии повысят плотность охраны южных участков госграницы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил о повышении плотности охраны госграниц в южном направлении.

"В соответствии с обстановкой есть решение - планомерно мы повышаем плотность охраны государственной границы. В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении", - заявил Молостов в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он пояснил, что речь идет о государственной программе, которую и должны выполнить белорусские пограничники.

Ситуацию на южном направлении, где Белоруссия граничит с Украиной, Молостов назвал "привычно напряженной" и отметил провокационные действия южных соседей, а также блокирование межгосударственных интересов.

"В этом году планируется ввести в строй шесть новых военных городков, подразделений пограничных застав", - пообещал он.