Израиль и новые власти Сирии пока не обсуждают тему Голанских высот

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сирия на нынешних переговорах не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, пишет the Times of Israel со ссылкой на ливанский телеканал LBCI и его источники.

Речь идет о территориях, которые находятся под контролем Израиля с 1967 года. Сирия сейчас добивается, чтобы Израиль признал новые власти страны во главе с Ахмедом Аш-Шараа и вывел войска с территорий на юге Сирии, которые он взял под контроль с января.

Кроме того, Сирия призывает четко определить договоренности в сфере безопасности на юге Сирии и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также добивается поддержки Соединенных Штатов, хотя пока ожидания этой поддержки в деталях не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, хочет вернуться к соглашению о разъединении сил 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию со стороны Израиля, допускает заключение нового соглашения о безопасности.

Более 50 лет отношения между Сирией и Израилем оставались крайне напряженными из-за израильской аннексии Голанских высот во время Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество, за исключением США, не признало захват Израилем Голанских высот. Дамаск на протяжение десятилетий требовал возвращения этих территорий.