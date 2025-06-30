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Израиль и новые власти Сирии пока не обсуждают тему Голанских высот

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сирия на нынешних переговорах не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, пишет the Times of Israel со ссылкой на ливанский телеканал LBCI и его источники.

Речь идет о территориях, которые находятся под контролем Израиля с 1967 года. Сирия сейчас добивается, чтобы Израиль признал новые власти страны во главе с Ахмедом Аш-Шараа и вывел войска с территорий на юге Сирии, которые он взял под контроль с января.

Кроме того, Сирия призывает четко определить договоренности в сфере безопасности на юге Сирии и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также добивается поддержки Соединенных Штатов, хотя пока ожидания этой поддержки в деталях не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, хочет вернуться к соглашению о разъединении сил 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию со стороны Израиля, допускает заключение нового соглашения о безопасности.

Более 50 лет отношения между Сирией и Израилем оставались крайне напряженными из-за израильской аннексии Голанских высот во время Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество, за исключением США, не признало захват Израилем Голанских высот. Дамаск на протяжение десятилетий требовал возвращения этих территорий.

Израиль США Сирия Голанские высоты Ахмед аш-Шараа
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