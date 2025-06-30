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В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид
Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Милане открепился и опасно накренился один из гигантских знаков Generali, венчающий 44-этажный главный офис итальянской страховой компании, пишет Il Sole 24 Ore.

Знак остается на крыше 190-метрового здания, но пожарные не исключают, что он может упасть на землю. Зона возможного падения оцеплена, в том числе для пешеходов. Закрыт выход из ближайшей к зданию станции метро Tre Torri. Несколько бригад пожарных изучают ситуацию.

В Generali сообщили, что никто не пострадал, а персоналу рекомендовано работать удаленно из дома.

Здание Generali, известное как башня Хадид, - часть проекта реконструкции CityLife, в рамках которого на территории бывшей ярмарки построили три небоскреба. Автор проекта башни Generali - Заха Хадид, башня строилась в 2014-2017 годах.

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