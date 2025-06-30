Администрацию США призвали не давать новые лицензии на шельфе владельцам заброшенных скважин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экологические организации обратились к администрации президента США Дональда Трампа с требованием ограничить выдачу лицензий на бурение на шельфе нефтегазовым компаниям, которые не ликвидировали старые скважины и бездействующие платформы, сообщает Центр биологического разнообразия страны.

Согласно расследованию Контрольно-счетной палаты США, по состоянию на июнь 2023 года более 2700 скважин и 500 платформ в Мексиканском заливе должны были быть выведены из эксплуатации. "В Тихом океане же около 100 неиспользуемых скважин требуют консервации, а восемь платформ, подлежащих ликвидации, остаются в воде. Эта ситуация будет усугубляться, если администрация США будет и дальше разрешать нефтяным компаниям расширять бурение, пренебрегая мерами по очистке океана", - отмечают экологи.

По мнению экоактивистов, вывод из эксплуатации неиспользованных активов позволяет сохранить рабочие места для нефтяников и газовиков, одновременно защищая дикую природу и прибрежные экосистемы.

"Изношенные скважины и трубопроводы могут привести к утечке нефти, химикатов, метана и тяжелых металлов. В конце апреля из отключенной от сети нефтяной скважины недалеко от залива Гарден-Айленд, штат Луизиана, в прибрежные болота вылилось около 172 тысяч галлонов маслянистой жидкости. До аварии 82-летняя скважина десятилетиями бездействовала", - напоминают они.

Некоторые нефтегазовые компании избегают демонтажа путем продажи скважин мелким фирмам, которые не могут осуществить ликвидацию, в конечном итоге последние становятся банкротами, оставляя скважины в океане правительству, которое вынуждено производить необходимые работы за счет налогоплательщиков, продолжают экологи. В настоящее время администрация несет ответственность за покрытие расходов на ликвидацию подобных объектов в размере примерно $183 млн в результате банкротства девяти компаний, считают инициаторы обращения.

Центр биологического разнообразия - это национальная некоммерческая организация по охране и защите природы, насчитывающая более 1,8 млн участников и онлайн-активистов, занимающихся защитой исчезающих видов и дикой природы.