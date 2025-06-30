Сеть фастфуда Raising Cane's обогнала KFC по продажам в США в 2024 году

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания Raising Cane's получила выручку в размере $5,1 млрд в 2024 году, пишет CNBC со ссылкой на сообщение самой компании.

Таким образом, она превзошла по продажам в США сеть KFC и заняла третье место в сегменте ресторанов, специализирующихся на блюдах из курицы. Лидером сегмента является Chick-fil-A, второе место по выручке занимает сеть Popeyes.

Raising Cane's в прошлом году открыла 118 новых ресторанов, в текущем году планируется открытие еще около 100 заведений. Сейчас общее число ресторанов, которыми компания владеет напрямую, превышает 900, тогда как в 2020 году их было всего 500.

Raising Cane's была основана предпринимателем Тоддом Грейвсом в 1996 году в штате Луизиана. Грейвс владеет мажоритарной долей в компании, его состояние оценивается в $17,2 млрд.

По словам главного исполнительного директора Raising Cane's Аджита Кумарана, компания не планирует выходить на биржу.

"Мы сфокусированы на развитии бизнеса с прицелом на очень длинную перспективу, - сказал он в интервью CNBC. - На данном этапе нас совсем не интересуют выход на биржу или привлечение частных инвестиций".