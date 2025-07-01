Делегация военной академии КНДР отправилась в Россию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Делегация КНДР во главе с начальником главного военного университета страны отправилась с визитом в Россию, сообщает "Ренхап" со ссылкой на северокорейские СМИ.

Согласно им, руководитель Военного университета имени Ким Ир Сена - Ким Гым Чхоль отбыл из Пхеньяна, чтобы посетить Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

"Ренхап" предполагает, что поездка направлена на активизацию сотрудничества между военными учебными заведениями КНДР и России.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и Северная Корея ратифицировали его