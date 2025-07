Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды

Фото: Zuma\TASS

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали надежды на улучшение ситуации в международной торговле и на смягчение денежно-кредитной политики центрального банка США.

США и Канада договорились продолжить торговые переговоры, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того, канадские власти отменили налог на цифровые услуги, который распространялся на крупнейшие технологические компании США.

Участники рынка ждут 9 июля, когда истекает отсрочка введения взаимных пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года. Ранее Трамп заявлял, что может продлить действие отсрочки.

На этой неделе инвесторы будут изучать экономические данные США, в том числе июньский отчет о безработице, который выйдет в четверг. Наличие в данных признаков ослабления рынка труда может укрепить ожидания скорого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Трамп назначит новым председателем Федрезерва только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки. "Кто бы туда не пришел, он опустит ставки. Если я буду думать, что кто-то хочет удерживать ставки на прежнем уровне, я не назначу его на этот пост", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.

ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. По мнению американского президента, ставка должна составлять 1%. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.

Наибольший рост среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average показали котировки акций Goldman Sachs Group, прибавившие 2,5%.

Рыночная стоимость Goldman и других ведущих американских банков увеличилась после обнародования результатов стресс-тестов ФРС. Как говорится в заявлении регулятора, крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. подорожали на 1%, Citigroup Inc. - на 0,9%, Wells Fargo & Co. - на 0,8%, American Express Co. - на 0,6%, Bank of America Corp. - на 0,4%.

Лидером снижения в составе Dow Jones Industrial Average стала Boeing Co., потерявшая 2,3% капитализации после сообщений о том, что британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку сделки Boeing по покупке американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Apple Inc. подорожали на 2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,3%, Nvidia Corp. - на 0,2%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,8%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Tesla - на 0,8%.

Цена акций крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron Corp. снизилась на 1,4% и 0,4% соответственно, следуя за котировками нефти.

Министерство юстиции США вынесло решение о покупке производителя телекоммуникационного оборудования и поставщика решений в сфере искусственного интеллекта Juniper Networks поставщиком решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise за $14 млрд. Минюст постановил, что HPE должна продать бизнес по созданию беспроводных сетей Instant On и лицензировать исходный код программного обеспечения Mist AI, используемого в WLAN-продуктах компании Juniper. Бумаги Hewlett Packard Enterprise подскочили в цене на 11,1%, а Juniper Networks - на 8,5%. Компании вошли в тройку лидеров среди компонентов индекса S&P 500.

Акции крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. подешевели на 0,6% после новостей о том, что ее дочерняя компания SRS Distribution хочет купить поставщика стройматериалов GMS Inc. за $4,3 млрд. Рыночная стоимость GMS повысилась на 11,7%.

Капитализация Oracle Corp. увеличилась на 4% после сообщений о том, что компания заключила ряд крупных соглашений на предоставление облачных услуг, одно из которых, по оценкам Oracle, будет ежегодно приносить ей свыше $30 млрд дохода, начиная с 2028 фингода.

Американская фармацевтическая компания AbbVie достигла соглашения о приобретении конкурирующей Capstan Therapeutics Inc. Как говорится в их совместном пресс-релизе, AbbVie заплатит за Capstan до $2,1 млрд. Бумаги AbbVie подорожали на 1,8%.

Цена акций киностудии Walt Disney Co. выросла на 1,4% после улучшения рекомендации для них до "покупать" с "держать" аналитиками Jefferies.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги ростом на 0,63% - до 44094,77 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,52% - до 6204,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,47% и составил 20369,73 пункта.

По итогам трех месяцев S&P 500 вырос на 10,57%, Nasdaq - на 17,75%. Истекший квартал стал для них лучшим с конца 2023 года. Dow Jones Industrial Average за квартал повысился на 4,98%.