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В Дании задержали мужчину по подозрению в работе на иранскую разведку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Датcкие власти задержали соотечественника по подозрению в сборе информации в Германии в интересах разведки Ирана, сообщает во вторник Associated Press.

В настоящее время задержанный ожидает экстрадиции в ФРГ, где предстанет перед судом. Сроки экстрадиции пока не известны.

По данным немецкой прокуратуры, мужчина по заданию иранской разведки собирал данные о местах, где собираются евреи в Берлине, и об отдельных лицах, возможно с целью подготовки атак. В частности, в июне он следил за тремя домовладениями в столице Германии.

Подозреваемого задержали еще в минувший четверг в датском городе Орхус. Его имя полностью не разглашается, в СМИ он фигурирует под именем "Али С.".

Иран Берлин Дания Германия
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