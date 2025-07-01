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ЕС планирует увеличить финансирование в сфере квантовых вычислений

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз в среду представит стратегию по объединению финансовых ресурсов и опыта в сфере квантовых вычислений в рамках мер, направленных на создание конкурентоспособной технологической экосистемы в Европе, пишет Financial Times.

Этот шаг призван решить проблему недостатка финансирования, способного подорвать усилия Европы по развитию технологии, у которой есть потенциал для кардинального изменения ландшафта. Как отмечается, технология сейчас переходит от фазы исследований к фазе выхода на рынок.

"Квантовые вычисления - это сфера, в которой Европейский союз уже имеет очень сильные позиции, особенно в том, что касается нашего научного сектора, но у нас есть и многообещающие стартапы", - сказала исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен в интервью FT.

Доступность финансирования, особенно венчурного капитала, играет в этом контексте крайне важное значение.

"Многие европейские стартапы вынуждены переезжать в США, чтобы расширить свой бизнес, и главная причина этого заключается в доступе к финансированию", - отметила Вирккунен.

Квантовые вычисления позволяют решать проблемы, непосильные для современных компьютеров, и способны обеспечить технологический прорыв, который может принести значительные преимущества для экономики и национальной безопасности.

Квантовые компьютеры производят операции с гораздо большей скоростью, чем те, которые используются сейчас. Это дает огромное преимущество в обработке информации, что может способствовать значительному прогрессу в сферах кибербезопасности и обороны. По мнению экспертов, квантовые вычисления имеют потенциал для трансформации целых отраслей экономики.

Новая стратегия ЕС предполагает объединение опыта, ресурсов и знаний для создания квантовой экосистемы и сокращения отставания Европы в производительности от США. Это отставание увеличивалось в последние годы в основном из-за слабости ЕС в развитии новых технологий. Лишь четыре из 50 ведущих технологических компаний мира являются европейскими.

Финансирование квантовых исследований будет по-прежнему осуществляться в рамках программы Horizon Europe. Дополнительно планируется создать фонд Scale-Up Europe с привлечением частных инвесторов, который будет способствовать росту и расширению возможностей компаний технологического сектора.

По словам Вирккунен, увеличение оборонных бюджетов в ряде стран ЕС является "хорошей новостью для критически значимых технологий". Оборонная отрасль тесно связана с новыми технологиями, отметила она.

Стратегия по поддержке сферы квантовых вычислений дополняет общие усилия Европы, направленные на снижение своей зависимости от американских технологических компаний.

"Для нашего технологического суверенитета крайне важно инвестировать в ИИ, квантовые вычисления и полупроводниковый сектор, - сказала Вирккунен. - Мы считаем эти технологии критически значимыми, и для нас очень важно наращивать собственный потенциал в этих сферах".

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