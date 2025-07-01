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Nasdaq обошла NYSE по объемам размещения акций в I полугодии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Фондовая биржа Nasdaq значительно опередила Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) по объемам первичных размещений акций в первом полугодии 2025 года за счет крупных IPO таких компаний, как CoreWeave и SailPoint.

Общий объем размещений на Nasdaq, включая сделки с участием SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям), в январе-июне составил около $21,3 млрд, пишет Reuters со ссылкой на данные Dealogic.

Показатель для NYSE за этот же период составил всего $8,7 млрд.

Без учета сделок с участием SPAC на бирже Nasdaq состоялось 79 размещений на сумму порядка $9 млрд, на NYSE - 15 IPO общим объемом $7,8 млрд. Годом ранее показатели составляли $6,1 млрд и $11,5 млрд соответственно.

Крупнейшими первичными листингами первого полугодия стали IPO экспортера сжиженного природного газа Venture Global на $1,75 млрд, размещение акций CoreWeave, работающей в сфере искусственного интеллекта, на $1,5 млрд, а также фирмы в сфере кибербезопасности SailPoint объемом $1,38 млрд.

Ожидается, что до конца года на биржу могут выйти поставщик медицинского оборудования Medline и разработчик ПО для дизайна Figma.

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