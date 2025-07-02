Европейские фондовые индексы снизились во вторник, кроме британского

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Британский рынок акций вырос по итогам торгов во вторник, тогда как остальные европейские рынки завершили сессию в минусе.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием ситуации в международной торговле.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,21% - до 540,25 пункта.

Германский DAX опустился на 0,99%, французский CAC 40 - на 0,04%, итальянский FTSE MIB - на 0,58%, испанский IBEX 35 - на 0,03%. Британский FTSE 100 прибавил 0,28%.

Безработица в Германии в июне осталась на уровне предыдущего месяца - 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Это максимальный показатель с сентября 2020 года. Количество безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 11 тыс. и составило 2,972 млн. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,4%.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического управления Евросоюза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Относительно мая потребительские цены в еврозоне выросли на 0,3%.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне составили 2,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) добился снижения темпов инфляции в еврозоне до целевого показателя в 2%, однако риск ее ускорения сохраняется в связи с геополитическими событиями, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых центробанков на проходящем в Синтре (Португалия) ежегодном форуме ЕЦБ Лагард повторила, что регулятор принимает решения по ставкам "от заседания к заседанию" и не дает предварительных обещаний относительно их дальнейшей траектории.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на мероприятии в Синтре, что ожидает дальнейшего снижения ставки британским ЦБ. Бейли отметил, что не прогнозирует второй волны усиления инфляции в Великобритании, добавив, что рынок труда в стране слабеет. "Я полагаю, что уровень ограничительности денежно-кредитной политики снизится до уровня, приближенного к нейтральному", - сказал он.

В центре внимания трейдеров остаются новости о ходе переговоров США с основными торговыми партнерами. На следующей неделе истекает 90-дневная отсрочка масштабных пошлин, объявленных президентом страны Дональдом Трампом в апреле.

ЕС готов пойти на торговое соглашение со Штатами, которое будет включать общие тарифы в 10%, но предусмотрит более низкие пошлины на ряд других товаров. ЕС также добивается от США квот и послаблений с целью фактического снижения тарифов на автомобили и автозапчасти, сталь и алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В число лидеров в составе Stoxx Europe 600 вошли производители товаров класса "люкс". Акции Kering подорожали на 5,9%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 5,5%, Pernod Ricard и Christian Dior - на 5%. Цена на бумаги ритейлера B&M European Value Retail и онлайн-ритейлера Ocado Group повысилась на 5,9%.

Поставщики оборонного сектора лидировали в снижении: капитализация Saab сократилась на 6,8%, Hensoldt - на 6,1%, Thyssenkrupp - на 5,6%, Renk - на 5,5%, Thales и Rheinmetall - на 5,3%, Leonardo - на 5%.

Рыночная стоимость фармацевтической AstraZeneca увеличилась на 2,8% на сообщениях о том, что ее CEO Паскаль Сорио рассматривает возможность переноса листинга компании в США.

Бумаги Shell выросли в цене на 0,5% после новостей об отправке первого СПГ с завода LNG Canada, в котором компания владеет 40%.

Капитализация Renault увеличилась на 0,2%. Компания сообщила, что меняет метод учета доли в испытывающей финансовые трудности Nissan и привяжет ее стоимость к рыночным котировкам. В связи с изменениями Renault зафиксирует неденежный убыток в 9,5 млрд евро, но на расчет дивидендов он не повлияет.

Среди других европейских автопроизводителей Porsche AG и Stellantis нарастили рыночную стоимость на 0,9%, и 1,9% соответственно, тогда как цена акций Daimler Truck снизилась на 2,1%, Mercedes-Benz Group - на 0,7%, Volkswagen AG - на 0,4%, BMW AG - на 0,1%.

Бумаги Standard Chartered подешевели на 2,1%. Ликвидатор малазийского госфонда 1MDB подал на британский банк в суд, утверждая, что тот способствовал мошенничеству, которое привело к финансовым потерям в размере свыше $2,7 млрд более десяти лет назад.

Рыночная стоимость J Sainsbury Plc уменьшилась на 1,1%, несмотря на сильную отчетность ритейлера.

Страховые компании Aviva и Direct Line сократили капитализацию на 0,8% и 0,5% соответственно после того, как британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) одобрило сделку по их слиянию на 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,09 млрд).

Котировки акций германской химической Covestro повысились на 0,2% после сообщений о том, что компания покупает у LAS Holding AG швейцарского производителя многослойных адгезивных пленок Pontacol.