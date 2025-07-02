Поиск

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, кроме британского

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Британский рынок акций вырос по итогам торгов во вторник, тогда как остальные европейские рынки завершили сессию в минусе.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием ситуации в международной торговле.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,21% - до 540,25 пункта.

Германский DAX опустился на 0,99%, французский CAC 40 - на 0,04%, итальянский FTSE MIB - на 0,58%, испанский IBEX 35 - на 0,03%. Британский FTSE 100 прибавил 0,28%.

Безработица в Германии в июне осталась на уровне предыдущего месяца - 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Это максимальный показатель с сентября 2020 года. Количество безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 11 тыс. и составило 2,972 млн. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,4%.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического управления Евросоюза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Относительно мая потребительские цены в еврозоне выросли на 0,3%.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне составили 2,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) добился снижения темпов инфляции в еврозоне до целевого показателя в 2%, однако риск ее ускорения сохраняется в связи с геополитическими событиями, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых центробанков на проходящем в Синтре (Португалия) ежегодном форуме ЕЦБ Лагард повторила, что регулятор принимает решения по ставкам "от заседания к заседанию" и не дает предварительных обещаний относительно их дальнейшей траектории.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на мероприятии в Синтре, что ожидает дальнейшего снижения ставки британским ЦБ. Бейли отметил, что не прогнозирует второй волны усиления инфляции в Великобритании, добавив, что рынок труда в стране слабеет. "Я полагаю, что уровень ограничительности денежно-кредитной политики снизится до уровня, приближенного к нейтральному", - сказал он.

В центре внимания трейдеров остаются новости о ходе переговоров США с основными торговыми партнерами. На следующей неделе истекает 90-дневная отсрочка масштабных пошлин, объявленных президентом страны Дональдом Трампом в апреле.

ЕС готов пойти на торговое соглашение со Штатами, которое будет включать общие тарифы в 10%, но предусмотрит более низкие пошлины на ряд других товаров. ЕС также добивается от США квот и послаблений с целью фактического снижения тарифов на автомобили и автозапчасти, сталь и алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В число лидеров в составе Stoxx Europe 600 вошли производители товаров класса "люкс". Акции Kering подорожали на 5,9%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 5,5%, Pernod Ricard и Christian Dior - на 5%. Цена на бумаги ритейлера B&M European Value Retail и онлайн-ритейлера Ocado Group повысилась на 5,9%.

Поставщики оборонного сектора лидировали в снижении: капитализация Saab сократилась на 6,8%, Hensoldt - на 6,1%, Thyssenkrupp - на 5,6%, Renk - на 5,5%, Thales и Rheinmetall - на 5,3%, Leonardo - на 5%.

Рыночная стоимость фармацевтической AstraZeneca увеличилась на 2,8% на сообщениях о том, что ее CEO Паскаль Сорио рассматривает возможность переноса листинга компании в США.

Бумаги Shell выросли в цене на 0,5% после новостей об отправке первого СПГ с завода LNG Canada, в котором компания владеет 40%.

Капитализация Renault увеличилась на 0,2%. Компания сообщила, что меняет метод учета доли в испытывающей финансовые трудности Nissan и привяжет ее стоимость к рыночным котировкам. В связи с изменениями Renault зафиксирует неденежный убыток в 9,5 млрд евро, но на расчет дивидендов он не повлияет.

Среди других европейских автопроизводителей Porsche AG и Stellantis нарастили рыночную стоимость на 0,9%, и 1,9% соответственно, тогда как цена акций Daimler Truck снизилась на 2,1%, Mercedes-Benz Group - на 0,7%, Volkswagen AG - на 0,4%, BMW AG - на 0,1%.

Бумаги Standard Chartered подешевели на 2,1%. Ликвидатор малазийского госфонда 1MDB подал на британский банк в суд, утверждая, что тот способствовал мошенничеству, которое привело к финансовым потерям в размере свыше $2,7 млрд более десяти лет назад.

Рыночная стоимость J Sainsbury Plc уменьшилась на 1,1%, несмотря на сильную отчетность ритейлера.

Страховые компании Aviva и Direct Line сократили капитализацию на 0,8% и 0,5% соответственно после того, как британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) одобрило сделку по их слиянию на 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,09 млрд).

Котировки акций германской химической Covestro повысились на 0,2% после сообщений о том, что компания покупает у LAS Holding AG швейцарского производителя многослойных адгезивных пленок Pontacol.

AstraZeneca BMW Bloomberg CAC 40 FTSE 100 Stoxx Europe 600
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Сенат США одобрил "большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });