Dow Jones завершил торги уверенным ростом, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average уверенно вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе.

Трейдеры оценивали ход переговоров США с их торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом.

Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь рассмотрением версии законопроекта, одобренной Сенатом, займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, показали продолжающееся ослабление активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности, индекс остается ниже этой отметки четыре месяца подряд.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции UnitedHealth Group Inc. (+4,5%), Amgen Inc. (+4,1%), Sherwin-Williams Co. (+3,5%), Merck & Co. (+3,4%), Nike Inc. (+3,3%).

В то же время заметно подешевели бумаги Nvidia Corp. (-3%), International Business Machines Corp. (-1,2%), Microsoft Corp. (-1,1%).

Акции Tesla Inc. упали в цене на 5,3% в связи с очередной стычкой ее главы Илона Маска с Трампом. В выходные Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента, который Трамп называет "большим и красивым". Вслед за этим Трамп пригрозил отозвать госсубсидии, предоставляемые компаниям Маска, а также дал понять, что готов рассмотреть возможность депортации предпринимателя, являющегося уроженцем ЮАР и гражданином США.

Стоимость бумаг оборонного подрядчика AeroVironment Inc. рухнула на 11,4%. Компания объявила о планах размещения акций на $750 млн и конвертируемых бондов на $600 млн.

Капитализация Hasbro Inc. увеличилась на 4,3% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" с "нейтрально" аналитиками Goldman Sachs.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 400,17 пункта (0,91%) и составил 44494,94 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 6,94 пункта (0,11%) - до 6198,01 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 166,84 пункта (0,82%), составив 20202,89 пункта.