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Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили о завершении ночной операции, в ходе которой на юге Сирии задержали членов вооружённой группы, контролируемой Ираном, сообщает Ynet.

"Военнослужащие бригады "Ха-Голан" в составе 210-й дивизии и следователи разведывательного 504-го подразделения завершили за ночь операцию по задержанию террористической ячейки, управляемой из Ирана и действовавшей в районах Ум аль-Лукс и Айн аль-Бацли в южной Сирии", - передаёт портал сообщение представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе операции также нашли гранаты и несколько единиц огнестрельного оружия.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

Вместе с тем израильские военные заняли позиции в южной буферной зоне на фоне смены власти в Сирии. Власти Израиля называли это временной мерой. Кроме того, израильская авиация наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.

Позднее сообщалось, что в настоящее время Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, хочет вернуться к соглашению о разъединении сил 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию со стороны Израиля, допускает заключение нового соглашения о безопасности.

Иран Сирия ЦАХАЛ Дамаск Израиль
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