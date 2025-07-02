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Безработица в еврозоне в мае неожиданно поднялась до 6,3%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в мае поднялась до 6,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, по данным статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем не ожидали изменения безработицы в позапрошлом месяце, согласно результатам опроса Trading Economics.

В мае 2024 года безработица составляла 6,4%.

Безработица оставалась на рекордно низком уровне 6,2% с октября 2024 года (за исключением марта).

Количество безработных в еврозоне в мае выросло на 54 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,83 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) повысилась до 14,4% с пересмотренных вниз 14,3%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,7%), самый высокий - в Испании (10,8%).

В Европейском союзе безработица в мае осталась на уровне 5,9%. В том же месяце 2024 года она составляла 6%.

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