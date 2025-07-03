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Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно выросли в среду благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом.

Как заявил Трамп, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда как все пошлины на поставки американских товаров в страну будут отменены. Сделка позволит избежать введения тарифа в 46% на вьетнамский импорт.

Ранее Трамп сообщил, что не планирует переносить срок введения повышенных импортных пошлин, который истекает 9 июля. Он выразил сомнение, что Штаты сумеют за оставшееся время достичь торгового соглашения с Японией, однако отметил, что такая сделка может быть заключена с Индией.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тыс., свидетельствует отчет отраслевой организации ADP. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс.

После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ключевой ставки на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 27% с ожидавшихся ранее 20%.

Министерство труда США обнародует данные о состоянии рынка труда страны за июнь в четверг. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 110 тыс., а безработица повысилась до 4,3% с 4,2%.

"Отчет ADP повышает вероятность неприятного сюрприза в официальных данных в четверг, - отметил Джефф Роуч из LPL Research. - Если завтрашний отчет по рынку труда будет хуже прогнозов, это может привести к падению доходности гособлигаций. Мне кажется, это увеличит шансы на три снижения ставки Федрезерва до конца года".

Акции Tesla подорожали на 5%, хотя компания во втором квартале сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей. Падение стало худшим в истории компании, отрицательная динамика зафиксирована по итогам второго квартала подряд.

Цена бумаг Microsoft Corp. понизилась на 0,2% на сообщениях СМИ о том, что компания намерена уволить около 9 тыс. сотрудников, или порядка 4% штата.

Рыночная стоимость Centene Corp. рухнула на 40% - рекордными темпами почти за 20 лет. Американская компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, отозвала прогнозы для основных финансовых показателей на текущий год.

Капитализация Constellation Brands поднялась на 4,5%, хотя американский производитель алкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки в первом финансовом квартале.

Акции Verint Systems подскочили на 15% на сообщениях СМИ об интересе инвестфирмы Thoma Bravo к приобретению этого разработчика ПО для call-центров.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 2,2% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для них до "держать" с "хуже рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,02% и составил 44484,42, пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,47% - до 6227,42 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и составил 20393,13 пункта.

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