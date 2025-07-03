В Варшаве линия метро восстановила работу после пожара

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Варшаве восстановлено движение по первой линии метро, которую остановили из-за пожара 1 июля, передает Polsat.

"С утра 3 июля поезда пошли по всей линии М1, они не останавливаются лишь на станции "Рацлавицкая", близ которой произошло возгорание, - сообщил мэр города Рафал Тшасковски. - Тестирование системы заняло немного больше времени, чем мы ожидали, но безопасность пассажиров - наш главный приоритет".

Пожар в метро в ночь на 1 июля произошел на энергоподстанции близ "Рацлавицкой" - горели кабели в технической части тоннеля. В результате было повреждено оборудование, отвечающее за электроснабжение и движение поездов.

Телеканал отмечает, что вмешательство третьих лиц изначально исключалось.