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Перуанский Maido возглавил список лучших ресторанов мира

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ресторан Maido, расположенный в столице Перу, занял первую строчку в ежегодном рейтинге "50 лучших ресторанов мира".

Maido был открыт в Лиме в 2009 году, он специализируется на местной и японской кухне. Его шеф-поваром является перуанец японского происхождения Мицухару Цумура.

Второе место второй год подряд занял испанский ресторан Asador Extebarri, не входивший в рейтинг лишь однажды с 2009 года. Третью строчку занял мексиканский Quintonil, четвертую - мадридский Divertxo, пятую - копенгагенский Alchemist.

В топ-10 также вошли два азиатских ресторана (тайский Gaggan и токийский Sezanne), французский Table шеф-повара Брюно Вержюса, и еще два заведения из Латинской Америки (перуанский Kjolle и аргентинский Don Julio).

Престижный рейтинг составляется британской медиакомпанией William Reed, ранее его автором был журнал The Restaurant. Список составляется с 2002 года на основе опроса свыше 1,1 тыс. поваров, рестораторов и критиков из разных стран. Ресторан может занять первое место рейтинга лишь однажды, после чего он перемещается в отдельную категорию "Best of the Best". Ранее победителями становились такие заведения как Geranium и Noma (Копенгаген), Eleven Madison Park (Нью-Йорк), The Fat Duck (Лондон), Osteria Francescana (Модена).

Перу Лима Maido William Reed
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