Китай надеется на содействие Германии в решении тайваньского вопроса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китай высоко ценит позицию Германии по тайваньскому вопросу и надеется на то, что ФРГ будет способствовать его решению, завил министр иностранных дел КНР Ван И в Берлине на совместной с германским коллегой Йоханом Вадефулем пресс-конференции.

"Китай ценит подтверждение правительством Германии своей приверженности политике "одного Китая" и верит, что Германия поддержит усилия Китая по достижению полного воссоединения точно так же, как Китай безоговорочно поддержал воссоединение Германии", - приводит в пятницу МИД КНР слова министра.

Ван И подчеркнул: "Чтобы обеспечить мир в Тайваньском проливе, необходимо решительно выступить против "независимости Тайваня", особенно для того, чтобы не подать неверный сигнал силам, выступающим за "независимость Тайваня".