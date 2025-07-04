Сеул задумался об отправке спецпосланника в Россию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи хотят отправить специальных посланников в десять стран, а также рассматривают возможность отправки такого посланника в Россию, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию президента Ли Чжэ Мена.

Президент задумался об отправке спецпосланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Сеул намерен отправить посланников в США, Японию, Китай, Австралию, Канаду, Францию, Индию и другие страны, а также в Евросоюз. Агентство отмечает, что такой шаг может считаться попыткой укрепления основания для дипломатии на высоком уровне.

Обычно после избрания президенты Южной Кореи отправляют спецпосланников в несколько стран. Лидеры предпочитали разные страны, однако все они отправляли таких дипломатов в США.