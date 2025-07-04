Поиск

Сеул задумался об отправке спецпосланника в Россию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи хотят отправить специальных посланников в десять стран, а также рассматривают возможность отправки такого посланника в Россию, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию президента Ли Чжэ Мена.

Президент задумался об отправке спецпосланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Сеул намерен отправить посланников в США, Японию, Китай, Австралию, Канаду, Францию, Индию и другие страны, а также в Евросоюз. Агентство отмечает, что такой шаг может считаться попыткой укрепления основания для дипломатии на высоком уровне.

Обычно после избрания президенты Южной Кореи отправляют спецпосланников в несколько стран. Лидеры предпочитали разные страны, однако все они отправляли таких дипломатов в США.

Южная Корея Ли Чжэ Мен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Расходы американцев на День независимости снизятся 2-й год подряд

В Армении суд оставил под стражей главу ГК "Ташир" Карапетяна

Сильные пожары бушуют в Калифорнии, частично закрыто движение на автотрассах

Сильные пожары бушуют в Калифорнии, частично закрыто движение на автотрассах
Военная операция на Украине

Минобороны заявили об ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве

Что случилось этой ночью: пятница, 4 июля

Трамп заявил, что США полностью не прекращали передачу вооружений Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6668 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });