Трамп признал, что РФ справилась с санкциями, но предупредил о возможности новых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия успешно преодолела санкционное давление Запада, но отметил, что российское руководство осознает возможность новых санкций.

Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.

"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета.

Глава Белого дома отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, "ему удалось справиться с санкциями".