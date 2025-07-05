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Токаев сменил главу представительства Казахстана при Евросоюзе и НАТО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в МИД республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Своим указом президент освободил Романа Василенко от должности замминистра иностранных дел и назначил его послом в Бельгии, главой представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Прежде эти посты занимал Маргулан Баймухан.

На должность заместителя министра иностранных дел президент назначил Армана Исетова, освободив его от должности посла Казахстана в Таиланде.

Кроме того, Токаев сменил посла в Кувейте: вместо Азамата Бердыбая назначил на эту должность Ержана Елекеева.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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