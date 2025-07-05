В Белоруссии за 5 месяцев этого года ограничили доступ к 3,6 тыс. интернет-ресурсов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - За январь-май 2025 года министерство информации Белоруссии ограничило доступ к 3,6 тыс. интернет-ресурсов, сообщил первый замминистра информации Андрей Кунцевич.

"Казалось бы, 2020 год (когда в республике прошли массовые акции протеста после президентских выборов - ИФ) далеко позади, но если посмотреть по количеству решений, которые принимались на уровне Мининформа об ограничении доступа на различные интернет-ресурсы, то, в прошлом году было заблокировано около 3,2 тыс. интернет-ресурсов. За пять месяцев этого года - уже 3,6 тыс", - приводит слова замминистра госагентство БелТА в субботу.

Эти цифры, по его словам, "подтверждают, что внимание к Беларуси со стороны деструктивных сил присутствует".