Поиск

Лондон возобновил дипотношения с Дамаском

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания возобновила дипломатические отношения с Сирией по итогам визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Дамаск, сообщает в субботу МИД Соединенного Королевства.

"В результате сегодняшнего визита министра иностранных дел Великобритании в Дамаск Лондон официально восстановил дипломатические отношения с сирийским правительством", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Великобритании.

Отмечается, что это была первая за 14 лет поездка какого-либо британского министра в Сирию.

Глава МИД Великобритании встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и главой сирийского МИД Асаадом аш-Шибани.

Лэмми подчеркнул, что Великобритания окажет поддержку правительству Сирии в "построении стабильного, безопасного будущего и процветания для сирийских граждан".

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. После этого западные страны взяли курс на нормализацию отношений с Дамаском.

Великобритания Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

Дрон вновь сбросил пакет с краской на здание торгпредства РФ в Швеции

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Турции задержали глав администраций трех крупных городов

Умер актер Джулиан Макмэхон

Умер актер Джулиан Макмэхон

Президент США не уверен в том, что сможет урегулировать украинский кризис

Президент США не уверен в том, что сможет урегулировать украинский кризис

Что случилось этой ночью: суббота, 5 июля

Жертвами наводнения в Техасе стали 13 человек, не менее 20 пропали без вести

Жертвами наводнения в Техасе стали 13 человек, не менее 20 пропали без вести
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС согласилось на предложение о перемирии

Трамп подписал закон о расходах и налогах

Трамп подписал закон о расходах и налогах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6681 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2297 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });