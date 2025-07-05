Лондон возобновил дипотношения с Дамаском

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания возобновила дипломатические отношения с Сирией по итогам визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Дамаск, сообщает в субботу МИД Соединенного Королевства.

"В результате сегодняшнего визита министра иностранных дел Великобритании в Дамаск Лондон официально восстановил дипломатические отношения с сирийским правительством", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Великобритании.

Отмечается, что это была первая за 14 лет поездка какого-либо британского министра в Сирию.

Глава МИД Великобритании встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и главой сирийского МИД Асаадом аш-Шибани.

Лэмми подчеркнул, что Великобритания окажет поддержку правительству Сирии в "построении стабильного, безопасного будущего и процветания для сирийских граждан".

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. После этого западные страны взяли курс на нормализацию отношений с Дамаском.