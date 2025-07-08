Европейские рынки акций в основном выросли в понедельник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные и продолжали следить за развитием ситуации в международной торговле.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,44% - до 543,5 пункта.

Германский DAX прибавил 1,2%, французский CAC 40 - 0,35%, итальянский FTSE MIB - 0,74%, испанский IBEX 35 - 0,73%. Британский FTSE 100 потерял 0,19%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, начнут действовать с 1 августа. К их числу относятся страны Евросоюза, который еще продолжает вести торговые переговоры со Штатами и близок к заключению сделки после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель Евросоюза Олоф Жилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп также пригрозил дополнительной пошлиной в размере 10% странам, поддерживающим БРИКС.

Как показали опубликованные в понедельник данные, промпроизводство в Германии неожиданно увеличилось в мае. Объем промышленного производства вырос на 1,2% по сравнению с апрелем. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, не ожидали изменения. В годовом выражении рост составил 1%.

Розничные продажи в еврозоне в мае снизились на 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем, как и ожидалось. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи в еврозоне выросли на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце увеличились на 1,8% после подъема на 2,7% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,2%.

Розничные продажи в Европейском союзе в мае снизились на 0,8% в помесячном и выросли на 1,9% в годовом выражении.

Наибольшее снижение среди компонентов Stoxx Europe 600 продемонстрировали котировки акций французского поставщика ИТ-услуг Capgemini SE (-5,6%), сообщившего о покупке американской ИТ-компании WNS Holdings Ltd. за $3,3 млрд.

Уменьшилась рыночная стоимость фармкомпаний и поставщиков медицинских технологий, в том числе Carl Zeiss Meditec - на 2,2%, Merck - на 1,7%, Siemens Healthineers - на 0,3%, Sanofi - на 1%, Bayer - на 0,2%. Власти Китая ограничили государственные закупки медицинского оборудования из Евросоюза в ответ на аналогичные меры Брюсселя, принятые в прошлом месяце. Пекин вводит запрет на приобретение государством европейского медоборудования стоимостью выше 45 млн юаней ($6,3 млн), который также коснется поставляемых из других стран медицинских устройств, в которых содержится более 50% произведенных в ЕС компонентов.

Капитализация британо-нидерландской Shell сократилась на 2,9% после того, как компания уточнила прогноз производственных показателей нефтяного и газового подразделений во втором квартале.

Нефтегазовый сектор в целом оказался под давлением после решения ОПЕК+ более существенно, чем ожидалось, увеличить квоты добычи в августе - на 548 тыс. баррелей в сутки. Участники рынки полагали, что квоты будут повышены на 411 тыс. б/с, как и в предыдущие три месяца. Бумаги BP plc подешевели на 2%, TotalEnergies - на 2,2%, Eni - на 0,5%, Equinor - на 0,8%.

Упали в цене акции европейских автопроизводителей: Stellantis - на 2,1%, Porsche AG - на 0,7%, Mercedes-Benz - на 0,4%. Последняя сократила продажи во втором квартале на 9% относительно того же периода прошлого года - до 547,1 тыс. автомобилей.

Британский ритейлер товаров для дома Dunelm снизил рыночную стоимость на 1,2% после новостей о назначении главным исполнительным директором Клоды Мориарти из Sainsbury. Уход предыдущего CEO Ника Уилкинсона, проработавшего в этой должности семь лет, был анонсирован в феврале.

Котировки бумаг Sainsbury повысились на 0,4%.

В Германии заметно подорожали акции Rheinmetall (+2,7%), Siemens Energy (+2,6%), Allianz (+2,3%), SAP (+2,2%) и adidas (+2%).

Среди компонентов CAC 40 активный рост показали Societe Generale (+2,8%), Hermes (+2,5%), SAFRAN (+1,8%), ArcelorMittal (+1,6%), Thales (+1,6%) и EssilorLuxottica (+1,5%).