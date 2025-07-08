Президент Киргизии Жапаров прибыл в Таджикистан с государственным визитом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Таджикистан, сообщает во вторник пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту его встретил Эмомали Рахмон", - сообщили в пресс-службе.

Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип заявил, что решение принять приглашение таджикской стороны и совершить ответный государственный визит в Таджикистан в столь короткие сроки демонстрирует приоритетное внимание, которое Жапаров уделяет улучшению социально-экономического положения граждан, особенно в приграничных областях, путем укрепления отношений с соседними странами.

"Как правило, в международной практике обмен государственными визитами глав государств совершается с определенным интервалом времени. Тот факт, что за такой короткий период, 4 месяца, по взаимному согласию сторон мы проводим обмен государственными визитами с Таджикистаном, это положительный прецедент в истории киргизской дипломатии. Это свидетельствует о твердом настрое главы нашего государства на решение проблемных вопросов, углубление отношений дружбы, взаимного доверия и добрососедства с государствами Центральной Азии", - отметил Абдумуталип.

По информации пресс-службы, в рамках визита запланированы двусторонние переговоры с Рахмоном, а также встречи со спикерами двух палат парламента и премьер-министром страны.

Ожидается принятие совместного заявления лидеров двух стран, а также подписание ряда двусторонних документов.