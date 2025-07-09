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Nasdaq завершил торги небольшим ростом

S&P 500 и Dow Jones снизились

Nasdaq завершил торги небольшим ростом
Фото: AP/TAСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленным изменением.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что значение S&P 500 через три месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).

Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla подорожали на 1,3%, Nvidia Corp. - на 1,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,3%, Apple Inc. - на 0,03%. Капитализация Amazon.com Inc. сократилась на 1,8%, Alphabet Inc. - на 1,4%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Акции Intel Corp. выросли в цене на 7,2%. Компания уведомила регулятора о намерении сократить более 500 рабочих мест в штате Орегон. Ранее западные СМИ сообщали, что Intel планирует сократить штат в совокупности примерно на 20% в рамках усилий по оптимизации структуры управления.

Рыночная стоимость Goldman Sachs Group уменьшилась на 1,9%, Bank of America Corp. - на 3,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 3,2%. Аналитики HSBC ухудшили рекомендации для бумаг Goldman Sachs и Bank of America до "держать" с "покупать". При этом прогнозная котировка для акций Goldman повышена до $627 с $558, для BofA - до $51 с $47. Для JPMorgan Chase & Co. рекомендация ухудшена до "сокращать" с "держать" с прогнозной котировкой на уровне $259.

Wells Fargo потерял 0,9% капитализации. Аналитик Raymond James Дэвид Лонг ухудшил рекомендацию для акций банка сразу на две ступени - до "на уровне рынка" с "активно покупать". Прогнозную котировку он установил на отметке $84.

Бумаги крупнейшей нефтегазовой компании США Exxon Mobil выросли в цене на 2,8%. Exxon предупредила, что снижение цен на нефть и газ негативно сказалось на ее результатах за второй квартал 2025 года. Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), совокупное негативное влияние этих факторов на ее чистую прибыль составило от $1,1 млрд до $1,9 млрд.

Акции конкурирующей Chevron Corp. подорожали на 4%. Компания стала лидером среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average.

Капитализация биотехнологической компании Moderna подскочила на 8,8% после того, как ведущие медицинские организации подали иск против министра здравоохранения США Роберта Кеннеди, а также министерства здравоохранения и социальных служб страны, обвинив их в том, что их политика в отношении вакцин против COVID-19 представляет угрозу для общественного здоровья.

Цена акций производителя шоколада Hershey Co. упала на 3,2%. Компания сообщила о назначении главным исполнительным директором Кирка Таннера, возглавляющего сеть ресторанов быстрого питания Wendy's. Таннер займет пост CEO c 18 августа.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,37% и составил 44240,76 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,07% - до 6225,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 20418,46 пункта.

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