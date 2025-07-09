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Сингапурский госфонд Temasek за фингод нарастил портфель на 11,6% до рекордных $324 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистая стоимость портфеля сингапурского государственного инвестиционного фонда Temasek Holdings Pte. в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, выросла на 11,6%.

В результате его объем достиг максимальных за всю историю 434 млрд сингапурских долларов ($324 млрд), говорится в годовом отчете фонда. В том числе это обусловлено повышением стоимости акций некоторых сингапурских компаний, а также активов в США, Индии и Китае.

При этом Temasek за фингод вышел из активов на рекордные 32 млрд долларов, в том числе продал СПГ-трейдера Pavillion Energy, контрольный пакет в агробизнесе дочерней Olam Group и погасил конвертируемые облигации Singapore Airlines.

Совокупная акционерная доходность (TSR) в сингапурских долларах составила 11,8%.

Доля торгуемых на биржах активов в портфеле фонда впервые за четыре года превысила половину, составив 51%.

На сингапурских эмитентов приходится 27% инвестиций Temasek, китайских - 18%. Вложения в развитые экономики, включая Сингапур, занимают 66% портфеля.

Основные сектора инвестиций - транспортно-промышленный и финансовый (по 22%).

Temasek Сингапур
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