ЕС заявил о намерении достичь соглашения с США по таможенным тарифам в ближайшие дни

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) ведет неустанную работу по достижению соглашения с США о пошлинах и надеется достичь его в ближайшие дни, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Соединенные Штаты изменили свою дату завершения (торговых соглашений по новым таможенным тарифам - ИФ). Они теперь установили 1 августа (вместо 9 июля - ИФ), но мы надеемся заключить соглашение с ними в ближайшие дни, то есть до 1 августа", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в среду.

"Мы рассчитываем на Соединенные Штаты. Мы надеемся, что они продолжат двигаться в том же направлении. Теперь всё зависит от воли прийти к приемлемому для обеих сторон соглашению", - добавил представитель ЕК, процитировав недавнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что ЕС "будет тверд, но предпочитает переговорное решение" и готов "к любым сценариям".

По словам Жилла, контакты с США на политическом уровне продолжаются, и член ЕК по торговле Марош Шефчович общается со своими американскими коллегами. Жилл также сказал, что ЕК "неустанно работает", чтобы прийти к соглашению с США.

Отвечая на соответствующий вопрос, он согласился, что, тем не менее, до сих пор остается некоторая неопределенность, но не считает, что причина в ЕС.

"Мы полностью настроены достичь принципиального соглашения с Соединенными Штатами как можно быстрее. Мы надеемся на то, что это произойдет в самые ближайшие дни. (...) Это наш приоритет, это то, на чем мы сосредоточены, и пока мы продолжим идти по этому пути", - заявил представитель Европейской комиссии.