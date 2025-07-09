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В окрестностях Марселя при пожаре пострадали 97 человек

Госпитализированы 24 пострадавших

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На юге Франции локализовали мощный пожар в департаменте Буш-дю-Рон, возникший 8 июля в Ле-Пен-Мирабо и коснувшийся севера Марселя, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента. Легко пострадали 97 человек, госпитализированы 24 пострадавших, в том числе шестеро пожарных.

В пунктах временного размещения поселили 249 человек.

Этот пожар прошел площадь 750 га. Прокуратура Экс-ан-Прованс заявила, что причиной возгорания считается несчастный случай, сообщает Le Figaro.

Из-за пожара были эвакуированы 400 человек. По предварительным данным, всего пламя затронуло 71 здания, в том числе 68 жилых. Десять полностью сгорели.

В эти дни это не единственный масштабный пожар на юге Франции. Еще не потушен огонь в районе Нарбонна в департаменте Од на площади около 2 тысяч га. Возникший во вторник в департаменте Эро пожар локализован, сообщил BFMTV.

Франция Нарбонна Буш-дю-Рон Марсель
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