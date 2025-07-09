Дуда назвал своим главным достижением присутствие в Польше американских военных

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Польский президент Анджей Дуда назвал присутствие в Польше американского военного контингента главным достижением своего президентства.

"Я думаю, что самым важным решением во время моего президентства было решение разместить войска НАТО в Польше, на восточном фланге НАТО, под патронажем Соединенных Штатов, которые по-прежнему являются рамочной страной для этого присутствия, и, конечно, - непосредственно армии США", - сказал Дуда польским СМИ.

"Напомню, что в 2015 году у нас в Польше практически не было американских солдат, а сегодня их 10 тыс.", - добавил он.