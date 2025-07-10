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Постпред США в НАТО считает, что Европа должна взять на себя львиную долю расходов на Украину

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Европейцы должны взять на себя значительную долю расходов по поддержке Украины, заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в четверг телеканалу Newsmax.

"Европейские союзники должны взять на себя львиную долю поддержки Украины", - сказал постпред, отметив, что "Европа стала более восприимчивой к этому после недавнего саммита НАТО".

"Союзники по НАТО повысили свою готовность взять на себя традиционную оборону европейского континента и одновременно взять на себя больше ответственности за поставки оружия в Украину", - пояснил Уитакер.

Комментируя недавнюю приостановку поставок американского оружия на Украину, он отметил, что президент США Дональд Трамп "имеет все полномочия прекратить, продолжить или увеличить поставки оружия в Украину".

Европа Дональд Трамп НАТО Украина Мэттью Уитакер
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