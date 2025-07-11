Европейские акции в четверг закрылись без единой динамики

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленно.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,54% - до 552,93 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 1,23%, французский CAC 40 - на 0,3%. Тем временем германский DAX просел на 0,38%, итальянский FTSE MIB - 0,72%, испанский IBEX 35 - 0,79%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в торговой сфере, ожидая сигналов относительно хода переговоров США и Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил накануне, что Еврокомиссия достигла значительного прогресса в переговорах с Вашингтоном по рамочному соглашению, и торговая сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Между тем накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. Трамп также подтвердил, что введет пошлину в 50% на импорт меди с 1 августа.

Цена меди в Нью-Йорке поднялась на 2,5%, до $5,6 за фунт. Котировки акций горнодобывающих компаний выросли, в том числе бумаги Anglo American подорожали на 3,8%, Rio Tinto - на 4%, Glencore - на 3,9%, Antofagasta - на 1,1%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали замедление инфляции в Германии в июне до минимума с сентября прошлого года. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). В мае инфляция составила 2,1%.

Стоимость бумаг британского рекламного концерна WPP увеличилась на 1,1% на новости на назначении им нового CEO. Главным исполнительным директором WPP с 1 сентября станет Синди Роуз. В настоящее время она является главным операционным директором подразделения Global Enterprise Microsoft Corp.

"Префы" Porsche подорожали на 2,6%. Германский производитель премиальных автомобилей заявил после закрытия европейских рынков в среду, что американские пошлины на импорт, действовавшие в апреле и мае, сократят его прибыль за второй квартал на 300 млн евро.

Капитализация британского производителя измерительного оборудования и химической продукции Johnson Matthey увеличилась на 1,2% на информации о том, что инвестор-активист Standard Investments сократил свою долю в компании вдвое.

Рыночная стоимость Brunello Cucinelli выросла на 1,9%. Итальянский модный дом отчитался о росте выручки на 10,7% в первом полугодии без учета колебаний валютных курсов.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали акции голландской промышленной группы Aalberts, подорожавшие на 7,1%.

Тем временем самое резкое снижение продемонстрировали бумаги швейцарской Barry Callebaut, рухнувшие на 13,4%. Крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов в третий раз ухудшил прогноз продаж на текущий финансовый год и теперь ожидает снижения объема продаж примерно на 7%.

Во Франкфурте акции BMW AG подскочили на 4,2%, тогда как бумаги Commerzbank упали в цене на 4%. В Париже цена акций STMicro выросла на 4,3%, а котировки бумаг Societe Generale снизились на 2,7%.