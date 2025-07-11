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Рынок акций США умеренно вырос в четверг

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, участники рынка оценивали новости корпоративного сектора, а также протокол июньского заседания Федеральной резервной системы и статданные по рынку труда.

Протокол прошлого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный накануне, показал, что руководители Федрезерва в целом считают целесообразным снижение базовой процентной ставки в этом году.

"По оценкам большинства участников [заседания], некоторое снижение целевого диапазона процентной ставки в этом году наверняка будет целесообразно", - говорится в протоколе. "Пара участников" заседания заявила о готовности рассмотреть уменьшение ставки уже в июле, если статданные оправдают их прогнозы.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда. Это минимум за семь недель. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 235 тыс.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп накануне объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. Между тем еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия достигла значительного прогресса в переговорах с Вашингтоном по рамочному соглашению, и торговая сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Последствия повышения импортных пошлин в полной мере могут отразиться на инфляции лишь в конце текущего года или даже в начале следующего, отметил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем.

Акции Delta Air Lines подскочили на 12%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль в 1,63 раза, причем ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Котировки бумаг Conagra Brands упали на 4,4%. Производитель готовых продуктов питания завершил четвертый финансовый квартал с чистой прибылью, однако выручка компании оказалась хуже прогнозов рынка.

Капитализация WK Kellogg взлетела на 30% на новости, что итальянский производитель шоколада и конфет Ferrero покупает компанию за $3,1 млрд.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. увеличилась на 0,8%. Днем ранее бумаги производителя чипов выросли на 1,8%, а в ходе торгов капитализация компании на некоторое время превышала $4 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 0,43% и составил 44650,64 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции American Express Co. и McDonald's Corp., подорожавшие на 2,5% и 1,8% соответственно. Тем временем цена бумаг Salesforce Inc. и Walmart Inc. снизилась более чем на 2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,27% - до 6280,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,09% и составил 20630,66 пункта.

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