Госдеп США приступил к сокращению штата

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в рамках реорганизации объявил в пятницу об увольнении более чем 1,3 тыс. сотрудников, сообщает Associated Press (AP).

Уведомления об увольнении отправили 1107 госслужащим и 246 дипломатическим работникам, выполняющим задачи на территории США. Последние будут отправлены в неоплачиваемый отпуск на 120 дней, по прошествии которых официально лишатся работы. Для большинства госслужащих период такого отпуска составит 60 дней.

AP отмечает, что о планах реорганизации госдеп сообщал Конгрессу США еще в мае 2025 года. Процесс, согласно письму ведомства американскому парламенту, затронет больше 300 управлений и отделов, которые, по мнению Госдепа, "дублируют другие структуры или имеют неясный функционал".

В письме также говорится, что, "по мнению (госсекретаря США Марко - ИФ) Рубио, эффективная современная дипломатия требует оптимизации раздутой бюрократии".

Аналогичную позицию Рубио высказал накануне.

"Это не результат попыток избавиться от людей. Но если управление закрывается, необходимость в должностях отпадает. Поймите, что исключают не людей, а позиции", - заявил Рубио.

Несмотря на заверения Рубио, решение о реорганизации вызвало критику. Так, по мнению Американской академии дипломатии, предстоящие сокращения в Госдепе "серьезно ослабят возможность правительства реагировать на проблемы сложного и неоднозначного современного мира, понимать и объяснять их".