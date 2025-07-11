Сотрудники Красного креста ранены в Газе в результате обстрела ЦАХАЛ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК), осуществлявшие спасательную операцию в секторе Газа, пострадали в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает в пятницу газета Jerusalem Post.

По информации издания, которое приводит выдержку из сообщения МККК, накануне вечером его сотрудники, работавшие в зоне конфликта, попали под обстрел, в результате которого пострадали два представителя организации, один волонтер палестинского Красного полумесяца и двое гражданских лиц. Всех раненых удалось эвакуировать, их состояние оценивается как стабильное.

Произошедшее прокомментировали в Армии обороны Израиля.

"Прошлым вечером нам сообщили, что в результате обстрела ЦАХАЛ пострадал сотрудник Красного креста. Ведется расследование инцидента", - заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ добавили, что "глубоко сожалеют о любом ущербе, причиненном непричастным лицам".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.