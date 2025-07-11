Более 2 тыс. частных и 26 многоквартирных домов остались без света во Льгове после урагана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - После урагана в городе Льгове Курской области нарушено электроснабжение свыше 2 тыс. частных домов и 26 многоквартирных, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

"В результате урагана Льгов остался без электричества. На номер 112 поступило порядка 300 обращений. Из-за непогоды без электричества оказались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, а также 2 водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и 2 автомобиля, упало 12 деревьев", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.