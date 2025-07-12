Лавров в Вонсане проведет переговоры с северокорейской коллегой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12-13 июля посещает с визитом КНДР.

В северокорейский город Вонсан Лавров прибыл из Куала-Лумпура, где принял участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

В Вонсане Лавров встретится со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, с которой они проведут переговоры в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Первый раунд стратегических консультаций прошел осенью 2024 года во время официального визита Цой Сон Хи в Москву. Тогда она встретилась с Лавровым и была принята президентом РФ Владимиром Путиным.

По итогам первого раунда стратконсультаций главы внешнеполитических ведомств РФ и КНДР условились продолжить стратегические консультации, а также диалог и обмены между министерствами на различных уровнях.

Предыдущий визит Лаврова в КНДР состоялся в октябре 2023 года.

Вонсан-Кальма

Торжественное открытие курортной зоны Вонсан-Кальма состоялось 24 июня этого года. В нем принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сотрудники посольства РФ с семьями были приглашены в качестве специальных гостей на официальную церемонию открытия.

Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, территория курортного кластера протяженностью 4 км представляет собой полноценный город-курорт. Проживать в нем единовременно могут до 17 тыс. посетителей. Комплекс поделен на две равные части с идентичными условиями пребывания и качеством обслуживания: одна предназначена для иностранных гостей, вторая - для граждан КНДР.

Кроме того, на территории с применением "зеленых" технологий построен игровой зал, на крыше которого размещены солнечные панели, которые обеспечивают функционирование около 200 энергоемких аппаратов и игровых комплексов.

Все объекты инфраструктуры возведены по проектам корейских архитекторов и специалистов с использованием в основном отечественных стройматериалов.