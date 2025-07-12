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В ходе работ на парковке в Денверском музее естественной истории нашли кость динозавра

В ходе работ на парковке в Денверском музее естественной истории нашли кость динозавра
Окаменелый позвонок, найденный под парковкой музея в Денвере
Фото: AP/TAСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Неожиданную находку сделали во время строительных работ в музее естественной истории в Денвере (штат Колорадо). Как сообщает Associated Press, под парковкой музея, который известен своей коллекцией останков динозавров, также нашли кость древнего ископаемого.

Находку сделали, когда проверяли возможность использовать геотермальные источники для обогрева. Для этого пробурили скважину глубиной более 230 метров.

Денверский музей имеет в коллекции несколько скелетов динозавров. На этом фоне обнаруженная часть позвонка в форме хоккейной шайбы не столь впечатляет. Это кость травоядного динозавра, который жил на территории современного Денвера примерно 67 миллионов лет назад.

При этом ученые отмечают, что шансы найти кость динозавра не территории музея на такой глубине были крайне малы. В комментарии они признают, что хотели бы провести раскопки на всей территории парковки, но вряд ли это удастся.

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